Українські захисники під час наступу у Запорізькій області, ймовірно, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони загарбників. Тому наступні можуть бути не такими сильними. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Аналіз заяв представників ЗСУ про перспективи наступу на Півдні

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про контрнаступ ЗСУ і зазначив, що українські військові рішуче прорвали "першу лінію оборони" російських окупантів. Так, Тарнавський очікує на швидші успіхи, оскільки ЗСУ тиснуть на слабшу "другу лінію" оборони ворога.

Сили оборони України просунулися до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій обороні росармії на Півдні України,

– зазначили аналітики.

До речі, українські чиновники та російські "воєнкори" використовують різну термінологію для опису тих самих позицій. Тарнавський зауважив, що ворожі війська витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво низки оборонних позицій, які ЗСУ зараз прорвали, і лише по 20% на кожен із двох наступних оборонних шарів далі на Південь.

"Ця серія прорваних російських оборонних позицій є системою взаємопов'язаних траншів і бліндажів окупантів, що охороняються протитанковими ровами та щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження аналітиків про те, що війська Росії, можливо, підготовку протягом наступних серій оборонних шарів, особливо щодо щільності мінних полів", – заявили в ISW.

До того ж російські оборонні позиції неоднакові за силою по всій лінії фронту у західній Запорізькій області, і опис Тарнавським слабших ворожих оборонних позицій може стосуватися лише безпосередньої близькості від Роботиного.

Окрім цього, Тарнавський також прокоментував вагомість українських зусиль в інших частинах півдня України та припустив, що наступ українських військ у західній частині Запорізької області є оперативним пріоритетом.

Українські військові, зокрема, зазначили, що наші наступаючі сили можуть діяти вільніше в районах з більш рідкісними російськими мінними полями. Спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що мінні поля поблизу наступної серії російських оборонних позицій менш щільні, ніж початковий оборонний шар, через який просунулися ЗСУ.

Також Штупун і Тарнавський заявили, що ЗСУ розміщують більше техніки в цих районах і перекидають більше техніки та військ до наступного російського оборонного ешелону. При цьому офіцери визнали, що мінні поля, як і раніше, становитимуть значну загрозу.

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Тарнавський зазначив, що ЗСУ витратили на розмінування більше часу, ніж очікували на початку контрнаступу, і що послідовний вогонь російської артилерії та авіації змусив українську піхоту проводити розмінування лише вночі. Штупун наголосив, що важкі мінні поля змусили операції ЗСУ щодо прориву йти вузькими шляхами – саме це і є метою мінних полів відповідно до російської оборонної доктрини.

Таким чином, Сили оборони тепер можуть мати більше можливостей для вільного маневрування в тактичному тилу прорваної російської оборонної лінії.

Опис російських мінних полів, даний Тарнавським, може стосуватися тільки району, що безпосередньо примикає до Роботиного, а ЗСУ можуть зіткнутися з дуже щільними мінними полями на певних ділянках наступних рядів російських оборонних позицій. Однак українським силам, безумовно, доведеться продовжувати важкі бої. Тарнавський охарактеризував українські сили як такі, що успішно прорвали найскладнішу російську оборону,

– підкреслили аналітики.

Тарнавський додав, що російські сили рано чи пізно вичерпають своїх найкращих солдатів, що дасть ЗСУ стимул частіше атакувати. Штупун також наголосив, що додаткові успіхи Сил оборони дозволяють ЗСУ направити більше особового складу на знищення російської оборони в західній Запорізькій області.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення українські захисники позбавили російську армію 264 660 особового складу.