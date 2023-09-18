Однак усе залежатиме від кількох чинників, які найбільше впливатимуть на ситуацію на фронті. Детально про них 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи".

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Що вплине на контрнаступ

З початку контрнаступальної операції для наших військових одним із пріоритетних напрямків був Мелітопольський. Річ у тім, що важливим завданням є знищення сухопутного коридору, аби унеможливити логістику росіян там.

До того ж росіяни починають укріплювати Токмак, готуючись до майбутніх боїв за місто. Зараз Токмак – за 16 кілометрів від лінії фронту. Є кілька факторів, які можуть вплинути на просування ЗСУ на цьому напрямку.

Це реакція росіян, її швидкість. Те, наскільки вони зможуть розпорядитись тим ресурсом, який у них є під рукою. Те, що ми серйозно порушили логістику на Півдні – це факт, але це не означає, що ми залишили їх узагалі без ресурсу,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Окупанти продовжують підтягувати сили як тільки можуть. Зокрема, постійно перекидають десантників – залишки єдиних боєздатних підрозділів. Наскільки ефективно російські командири зможуть розпорядитись наявним ресурсом для захисту нових ліній оборони навколо Токмака – складно спрогнозувати, адже є багато мінливих факторів.

"Інший фактор – озброєння, яке ми отримаємо. Якщо найближчим часом ми отримаємо ATACMS і Taurus – це досить серйозно вплине, зокрема на те, як швидко ми зможемо рухатись далі на Південному напрямку", – зазначив Жовтенко.

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Є кілька варіантів

Впродовж останніх кількох днів непогані перспективи в ЗСУ з'явились і на Маріупольському напрямку. Це додатковий фактор для умовно визначених 30 – 45 днів сприятливих погодних умов для контрнаступу.

В нас є запасна опція, де чинити більший тиск на росіян. У такий спосіб ми ще більше садимо російську логістику "на шпагат". Адже вони чудово розуміють, що тільки на Мелітопольському напрямку вони все зосередити не зможуть,

– підкреслив експерт з міжнародної безпеки.

Протяжність лінії фронту загалом велика. І коли росіяни перекидають сили зі східних напрямків – це зрештою послаблює їхній наступальний потенціал там. Й це, своєю чергою, дозволяє нам перекинути більше сил на південні напрямки.

"Це фактично замкнута система з точки зору ресурсу, принаймні того, який є в доступі для російських командирів", – зауважив Жовтенко.

Залежно від того, наскільки вдасться виснажити російську логістику на різних напрямках, українське військове командування і вирішуватиме, чи обирати один стратегічний напрямок для тиску на окупантів, чи розглянути альтернативу.

Не виключено, що росіян можуть заплутати, аби вони думали, що українські військові наступатимуть на одному напрямку, у той час, коли насправді це відбуватиметься на іншому.

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