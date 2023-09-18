Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, завдяки чому Сили оборони України досягають успіху, попри перевагу окупантів у живій силі та кількості техніки, пише 24 Канал.

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Україна наступає без створення наступального угруповання

Як сказала Маляр, звільнення Андріївки та Кліщіївки – це привід наочно показати майстерність командування. За її словами, перевага українського війська передусім у мотивації та звитязі наших бійців на передньому краї.

Окрім того, вона сказала, що запорукою успіху є професійні планування українського командування.

Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то там з одного боку – триває наступ наших сил, але з іншого боку – для цього не створювалося наступальне угруповання. Ми наступаємо нашими силами, якими обороняємося. І там не використовуються додаткові сили та засоби. І тими силами, які спрямовані на оборону, нам вдається рухатися вперед,

– заявила Маляр.

За її словами, в цьому й полягає майстерність командувача ОСУВ "Хортиця" і всього штабу, який працював і працює над цією операцію – звільнення наших територій на Бахмутському напрямку.

Заступниця міністра повідомила, що на Бахмутському напрямку вже звільнено 51 квадратний кілометр. Так, за минулий тиждень було визволено ще 2 "квадрати".

Разом з тим, Маляр інформує, що ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки. Наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.

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