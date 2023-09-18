Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, завдяки чому Сили оборони України досягають успіху, попри перевагу окупантів у живій силі та кількості техніки, пише 24 Канал.
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Україна наступає без створення наступального угруповання
Як сказала Маляр, звільнення Андріївки та Кліщіївки – це привід наочно показати майстерність командування. За її словами, перевага українського війська передусім у мотивації та звитязі наших бійців на передньому краї.
Окрім того, вона сказала, що запорукою успіху є професійні планування українського командування.
Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то там з одного боку – триває наступ наших сил, але з іншого боку – для цього не створювалося наступальне угруповання. Ми наступаємо нашими силами, якими обороняємося. І там не використовуються додаткові сили та засоби. І тими силами, які спрямовані на оборону, нам вдається рухатися вперед,
– заявила Маляр.
За її словами, в цьому й полягає майстерність командувача ОСУВ "Хортиця" і всього штабу, який працював і працює над цією операцію – звільнення наших територій на Бахмутському напрямку.
Заступниця міністра повідомила, що на Бахмутському напрямку вже звільнено 51 квадратний кілометр. Так, за минулий тиждень було визволено ще 2 "квадрати".
Разом з тим, Маляр інформує, що ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки. Наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах.
ЗСУ звільнили Кліщіївку та Андріївку: деталі
- Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони 17 вересня офіційно повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою.
- Також інформацію про звільнення Кліщіївки підтвердив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
- 15 вересня у Генштабі ЗСУ офіційно повідомили, що в ході штурмових дій Сили оборони взяли під контроль Андріївку на Донеччині.