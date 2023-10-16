Про це в інтерв'ю українським журналістам розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр з позивним "Лютий". За його словами, спецпризначенців ГУР часто відправляють на завдання, де противник має кратну перевагу. Буданов брав участь в такій операції.

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Буданов і 19 росіян

Як зазначив військовий, теперішній голова ГУР за допомогою рації та слів зміг переконати 19 загарбників здатися в полон. "Лютий" наголосив, що тоді Буданов продемонстрував неймовірну силу духу.

Якось штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. З нами був Кирило Олексійович, він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника,

– пригадав Олександр.

Окрім того, він констатував, що більшість бійців відповідного підрозділу до того моменту й не здогадувалися, що разом з ними у секторі – начальник Головного управління розвідки Міноборони.

Спецоперація в Криму

Згадаємо до цієї теми про одну з найвідоміших спецоперацій Кирила Буданова. Власне, у 2016 році він брав участь в кримському рейді у період від 6 до 8 серпня.

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Тоді 5 українських військових, зокрема нинішній начальник ГУР, висадились селі Рисове на тимчасово окупованому півострові. З-поміж іншого, їм вдалось ліквідувати підполковника ФСБ та поранити 2 співробітників ФСБ.