Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він пригадав, як відважно та серйозно Буданов та група під його керівництвом підійшли до виконання завдання.
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Героїзм українських розвідників
Ексочільник ГУР МО описує Кирила Буданова "справді мужньою людиною". Зокрема, він як оперативник, очолював одну з операцій ГУР 2016 року в Криму.
Людина (про Буданова – 24 Канал), яка розуміє, що йде і немає жодних гарантій, що повернеться. Взагалі людей складно мотивувати. Але він та його група були мотивовані віддати своє життя за Україну, – зазначив Валерій Кондратюк.
Зокрема, чоловіки у групі домовились між собою, що якщо хтось буде пораненим, то не має потрапити в полон живим. Якщо хтось загине, то людину не мали впізнати. Тому для цього мали вжити заходів, а саме – на обличчя мусили покласти гранату.
"Уявіть собі – ці люди віддані не лише нашій державі, але й віддані системі. Коли цей рейд відбувся, Путін зрозумів, що справді не контролює Україну. Не зважаючи на його спроби та корумповану еліту, є люди, які захищають і роблять неможливе", – наголосив Кондратюк.
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Замахи на Буданова: що відомо
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівника Головного управління розвідки не раз намагались ліквідувати. Для російської влади Буданов є дуже важливою ціллю, однак всі спроби замахів були невдалими.
- Росіяни намагалися підірвати й автомобіль Кирила Буданова. Втім, за дивним збігом обставин, тоді загинув сам нападник.
- Ба більше, Кремль влаштував навіть спробу атаки штаб-квартири ГУР МО. Ймовірно, аби знищити керівництво української розвідки. Це відбулось у травня 2023 року під час постійних обстрілів столиці. Тоді російська авіація завдала удару по штаб-квартирі ГУР на Рибальському півострові в Києві. Саме після цього російська пропаганда почала штампувати фейки про поранення, а згодом і загибель Буданова.
- Очільник української розвідки наголошує, що всі спроби росіян є марними. Хоч вони й продовжуються досі.