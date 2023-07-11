Екскомандира підводного човна "Краснодар" Сергія Ржицького вбили в Краснодарі сімома пострілами під час пробіжки в парку культури і відпочинку імені 30-р. Перемоги.

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"Лив дощ і було безлюдно"

"Близько шостої ранку в нього стріляли із пістолета Макарова. У результаті поранень Ржицький вмер на місці", – повідомили в ГУР.

Українська розвідка навела ці подробиці, підкресливши, що "через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника".

"Краснодар" – один з шести підводних човнів проєкту "варшавянка", які входять до складу чорноморського флоту вмф Росії. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр" капітан 2-го рангу Сергій Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна "Алроса". Після відправки "Алроси" на модернізацію був призначений командиром "Краснодару",

– розповіли в ГУР.

Російські ЗМІ спершу говорили про смерть Ржицького унаслідок чотирьох пострілів рази, а також що нападник утік.

"Коріння того, що сталось в Росії"

У Головному управлінні розвідки заперечують свою причетність до інциденту. Зокрема, керівник відомства Кирило Буданов зазначив, що подібна інформація є неправдивою.

Заяви деяких ЗМІ та політиків про те, що ГУР має якийсь стосунок до смерті Сергія Ржицького, який був командиром підводного човна "Краснодар" і вбивав мирне українське населення, не мають під собою жодних підстав,

– наголосив Кирило Буданов.

За його словами, "коріння того, що вчора сталося у Росії, треба шукати всередині самої Росії, де наростає внутрішній протест проти війни в Україні".

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