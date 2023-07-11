Экскомандира подводной лодки "Краснодар" Сергея Ржицкого убили в Краснодаре семью выстрелами во время пробежки в парке культуры и отдыха имени 30-г. Победы.
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"Лил дождь и было безлюдно"
"Около шести утра в него стреляли из пистолета Макарова. В результате ранений Ржицкий умер на месте", - сообщили в ГУР.
Украинская разведка привела эти подробности, подчеркнув, что "из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего".
"Краснодар" - одна из шести подлодок проекта "варшавянка", входящих в состав черноморского флота вмф России. Каждый из них способен нести в четыре крылатые ракеты типа "Калибр" капитан 2-го ранга Сергей Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара",
– рассказали в ГУР.
Российские СМИ сначала говорили о смерти Ржицкого в результате четырех выстрелов раза, а также что нападавший скрылся.
"Корни того, что произошло в России"
В Главном управлении разведки отрицают свою причастность к инциденту. В частности, руководитель ведомства Кирилл Буданов подчеркнул, что подобная информация ложна.
Заявления некоторых СМИ и политиков о том, что ГУР имеет какое-то отношение к смерти Сергея Ржицкого, который был командиром подлодки "Краснодар" и убивал мирное украинское население, не имеют под собой никаких оснований,
– подчеркнул Кирилл Буданов.
По его словам, "корни того, что вчера произошло в России, нужно искать внутри самой России, где нарастает внутренний протест против войны в Украине".
Убийство капитана Ржицкого: главное
- Убит российский капитан вчера, 10 июля. Сразу в СМИ появилась информация, что именно Ржицкий запускал "Калибры" по мирным украинским городам в июле прошлого года. В том числе его подозревают в обстреле Винницы, когда погибли 27 мирных людей.
- Информацию о гибели Ржицкого подтвердили и в администрации Краснодара. Все, что известно об убитом оккупанте, мы собрали в одном материале – читайте здесь.