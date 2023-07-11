В частности, именно с этой лодки атаковали Винницу, убив 27 человек. Самого Ржицкого "убрали" утром 10 июля.

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Кто мог ликвидировать Ржицкого

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины рассказали, что Станислав Ржицкий – это командир подводной лодки "Краснодар", наносивший ракетные удары "Калибрамы" по мирным городам Украины.

Его 10 июля 2023 года застрелили в российском Краснодаре. До этого он также исполнял обязанности заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе.

По информации украинской разведки, российский командир наносил ракетные удары, в частности, по Виннице. Но позже пришел к выводу о неэффективности ракетных ударов с большим риском для гражданских. Очевидно, был ликвидирован своими же за отказ в дальнейшем выполнять боевые приказы командования ракетными обстрелами по мирным украинским городам,

– рассказали в ВСУ.

Что известно о ликвидации Ржицкого