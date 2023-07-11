Зокрема, саме з цього човна атакували Вінницю, вбивши 27 людей. Самого Ржицього "прибрали" вранці 10 липня.
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Хто міг ліквідувати Ржицького
В Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України розповіли, що Станіслав Ржицький – це командир підводного човна "Краснодар", який завдавав ракетних ударів "Калібрами" по мирних містах України
Його 10 липня 2023 року застрелили у російському Краснодарі. Досі він також виконував обов'язки заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи.
За інформацією української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів, зокрема, по Вінниці. Але пізніше дійшов до висновку про неефективність ракетних ударів з великим ризиком для цивільних. Очевидно, був ліквідований своїми ж за відмову надалі виконувати бойові накази командування щодо ракетних обстрілів по мирних українських містах,
– розповіли в ЗСУ.
Що відомо про ліквідацію Ржицького
- Вранці 10 липня 42-річний Станіслав Ржицький пішов на ранкову пробіжку в Краснодарі.
- Він пробігав біля спорткомплексу "Олімп", коли невідомий підстеріг його та вистрелив чотири рази в спину та груди Ржицького.
- Далі нападник втік, а Станіслав Ржицький від одержаних поранень помер на місці. За даними експертизи, його вбили 4 кулями в спину. У тілі виявили дві кулі калібру 9 міліметрів.