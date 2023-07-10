До своєї смерті росіянин був одним із тих, хто пускав ракети "Калібр" по Україні, адже він командував підводним човном "Краснодар". Що відомо про Станіслава Ржицького, як він причетний до теракту у Вінниці влітку 2022 року, а також чим він займався до того, як його підстрелили – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про окупанта

Сам Станіслав Ржицький достатньо неохоче ділився деталями про своє життя. З його соцмереж можна дізнатися, що він народився 18 грудня 1980 року. Спочатку закінчив школу в російському місті Чита, а потім Санкт-Петербурзький військово-морський інститут.



Російський капітан Станіслав Ржицький / Фото з російських ЗМІ

Впродовж довгого часу жив в окупованому Севастополі, згодом у Краснодарі. До своєї смерті він дослужився до капітана 2-го рангу, а також встиг побути командирами підводних човнів "Алроса" у 2015 році та "Краснодар" з 2016 року.

Остання згадка про нього як про командира цього підводного човна зустрічалася в пресі країни-агресорки ще у 2020 році.



Станіслав Ржицький командував російськими підводними човнами / Фото з російських ЗМІ

Свої профілі у соцмережах окупант намагався тримати закритими. Однак з них можна все ж дізнатися, що загарбник дуже полюбляв спорт, особливо велосипедний.

Ржицький причетний до теракту у Вінниці

За допомогою підводних човнів окупант з перших днів повномасштабної війни запускав ракети типу "Калібр" по території нашої держави. Зокрема, він також причетний і до ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року.



Ржицький керував ударами "Калібрів" по Україні / Фото з російських ЗМІ

Цей удар здійснили по цивільному району, а жертвами атаки стали 23 людини. Попри це, досі не вдалося встановити, який саме з підводних човнів атакував українське місто. Але капітан точно тоді вийшов на службу і керував ударами "Калібрів" по Україні.

Україна також внесла капітана до бази "Миротворець" за "безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну".

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що Ржицький дійсно завдав ракетних ударів, зокрема, по Вінниці. Однак згодом окупант дійшов висновку, що такі удари з великим ризиком для цивільних не є ефективними.

Українська розвідка припустила, що російського капітана ліквідувало російське військове командування за відмову виконувати ракетні обстріли по мирних українських містах.

Що відомо про вбивство Ржицького

Пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що Станіслава Ржицького 10 липня невідомий підстеріг біля спорткомплексу "Олімп" та вистрелив 4 рази в спину та груди. Після цього нападник втік з місця події.

Окупанти зазначили, що від поранень Ржицький помер на місці. Крім того, росіяни вже навіть порушили кримінальну справу, а нападника пообіцяли "знайти якнайшвидше".