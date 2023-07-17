Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк. Он вспомнил, как смело и серьезно Буданов и группа под его руководством подошли к выполнению задачи.

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Героизм украинских разведчиков

Экс-руководитель ГУР МО описывает Кирилла Буданова "подлинно мужественным человеком". В частности, он, как оперативник, возглавлял одну из операций ГУР 2016 года в Крыму.

Человек (о Буданове – 24 Канал), который понимает, что идет и нет никаких гарантий вернутся. Вообще, людей сложно мотивировать. Но он и его группа были мотивированы отдать свою жизнь за Украину, отметил Валерий Кондратюк.

В частности, мужчины в группе договорились между собой, что если кто будет ранен, то не должен попасть в плен живым. Если кто-то погибнет, то человека не должны узнать. Поэтому для этого должны были принять меры, а именно – на лицо должны были положить гранату.

"Представьте себе – эти люди преданы не только нашему государству, но и преданы системе. Когда этот рейд состоялся, Путин понял, что действительно не контролирует Украину. Несмотря на его попытки и коррумпированную элиту, есть люди, которые защищают и делают невозможное", – подчеркнул Кондратюк.

Обратите внимание! Валерий Кондратюк не уточнил, в какой именно операции принимал участие Буданов. Однако в августе 2016 года состоялся Крымский рейд ГУР МО. Его целью стало выведение из строя авиационной и другой военной техники на территории военного аэродрома в Джанкое. Для операции была собрана группа из пяти сотрудников ГУР МО. Ею руководил Кирилл Буданов.

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