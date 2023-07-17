Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк. Он вспомнил, как смело и серьезно Буданов и группа под его руководством подошли к выполнению задачи.
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Героизм украинских разведчиков
Экс-руководитель ГУР МО описывает Кирилла Буданова "подлинно мужественным человеком". В частности, он, как оперативник, возглавлял одну из операций ГУР 2016 года в Крыму.
Человек (о Буданове – 24 Канал), который понимает, что идет и нет никаких гарантий вернутся. Вообще, людей сложно мотивировать. Но он и его группа были мотивированы отдать свою жизнь за Украину, отметил Валерий Кондратюк.
В частности, мужчины в группе договорились между собой, что если кто будет ранен, то не должен попасть в плен живым. Если кто-то погибнет, то человека не должны узнать. Поэтому для этого должны были принять меры, а именно – на лицо должны были положить гранату.
"Представьте себе – эти люди преданы не только нашему государству, но и преданы системе. Когда этот рейд состоялся, Путин понял, что действительно не контролирует Украину. Несмотря на его попытки и коррумпированную элиту, есть люди, которые защищают и делают невозможное", – подчеркнул Кондратюк.
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Покушение на Буданова: что известно
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину руководителя Главного управления разведки не раз пытались ликвидировать. Для российских властей Буданов очень важна, однако все попытки покушений были неудачными.
- Россияне пытались взорвать и автомобиль Кирилла Буданова. Впрочем, по странному стечению обстоятельств, погиб сам нападающий.
- Более того, Кремль устроил даже попытку атаки штаб-квартиры ГУР МО. Вероятно, чтобы уничтожить руководство украинской разведки. Это произошло в мае 2023 во время постоянных обстрелов столицы. Тогда российская авиация нанесла удар по штаб-квартире ГУР на Рыболовном полуострове в Киеве. Именно после этого российская пропаганда начала штамповать фейки о ранениях, а впоследствии и гибели Буданова.
- Глава украинской разведки отмечает, что все попытки россиян напрасны. Хотя они и продолжаются до сих пор.