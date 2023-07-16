Кроме того, Москва также попыталась атаковать штаб-квартиру разведки, предположительно с целью уничтожить руководство ГУР. Буданов подчеркнул, что все эти попытки россиян оканчивались неудачно.

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Буданов рассказал о попытках россиян убить его

Глава украинской разведки отметил, что с тех пор, как он возглавил ГУР МО, на него было совершено множество неудачных покушений. Однажды враги даже пытались взрывать автомобиль, но во время этого покушения "самоликвидировался" сам нападающий.

"Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекращают попытки. Но повторюсь – все бесполезно", – сказал он.

Также в конце мая 2023 во время ракетного террора российская авиация нанесла удар по его штаб-квартире на Рыболовном полуострове в Киеве. Это вызвало огромную волну сообщений российских СМИ, что Буданов получил тяжелое ранение.

Сам Буданов убавил значение этой атаки, подчеркнув, что такие попытки атак уже предпринимали захватчики.

Это была не первая попытка. Но, как вы видите, мы снова здесь, в главных помещениях этого здания,

– подчеркнул глава ГУР МО.

В заключение он отметил, что люди в штаб-квартире уже работают. Потому последствия той атаки не привели ни к чему.

Ранее Буданов говорил об источниках Украины в окружении Путина.