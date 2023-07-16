Крім того, Москва також спробувала атакувати штаб-квартиру розвідки, ймовірно, з метою знищити керівництво ГУР. Буданов наголосив, що всі ці спроби росіян закінчувалися невдало.

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Буданов розповів щодо спроб росіян вбити його

Глава української розвідки зазначив, що відтоді, як він очолив ГУР МО, на нього були здійснені безліч невдалих замахів. Одного разу вороги навіть намагалися підривати автомобіль, але під час цього замаху "самоліквідувався" сам нападник.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припиняють спроби, але повторюся – все марно", – сказав він.

Також наприкінці травня 2023 року під час ракетного терору російська авіація завдала удару по його штаб-квартирі на Рибальському півострові в Києві. Це викликало величезну хвилю повідомлень російських ЗМІ про те, що Буданов отримав тяжке поранення.

Сам Буданов применшив значення цієї атаки, наголосивши, що такі спроби атак вже вживали загарбники.

Це була не перша їхня спроба. Але, як ви бачите, ми знову тут, у головних приміщеннях цієї будівлі,

– наголосив глава ГУР МО.

Наостанок він зауважив, що люди у штаб-квартирі вже працюють. Тому наслідки тієї атаки не призвели ні до чого.

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