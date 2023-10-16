Об этом в интервью украинским журналистам рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с позывным "Лютый". По его словам, спецназовцев ГУР часто отправляют на задачи, где противник имеет кратное преимущество. Буданов участвовал в такой операции.
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Буданов и 19 россиян
Как отметил военный, нынешний глава ГУР с помощью рации и слов смог убедить 19 захватчиков сдаться в плен. "Лютый" подчеркнул, что тогда Буданов продемонстрировал невероятную силу духа.
Как-то штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. С нами был Кирилл Алексеевич, он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Все тогда почувствовали такой нравственный подъем, когда услышали голос нашего начальника,
– вспомнил Александр.
Спецоперация в Крыму
Вспомним к этой теме об одной из самых известных спецопераций Кирилла Буданова. Собственно, в 2016 году он участвовал в крымском рейде в период с 6 по 8 августа.
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Тогда 5 украинских военных, в том числе нынешний начальник ГУР, высадились в селе Рисово на временно оккупированном полуострове. Среди прочего, им удалось ликвидировать подполковника ФСБ и ранить 2 сотрудников ФСБ.