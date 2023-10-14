Контрнаступ ЗСУ застав російські війська зненацька. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що ця військова операція увійде в історію.

Дивіться також Без особливих проблем: Буданов розповів, скільки років Росія може воювати проти України

Окупанти не були до цього готові абсолютно. Якщо згадати медійну активність, навіть відверті пропагандисти, як от Симоньян, Соловйов, тоді замовкли. Мовляв, що ж це відбувається, ми втрачаємо, нас вибивають,

– розповів Буданов у документальному фільмі "Рік".

Росіяни були розгублені

За словами розвідника, росіяни були розгублені. В суспільства почали виникати питання – а як це може бути, щоб Росію вибили?

"Такої ментальної поразки, як на Харківщині, в них не було ніде", – сказав він.

Також Кирило Буданов упевнений, що цей контрнаступ назавжди залишиться в історії. Водночас, "в російській історії ця сторінка навіть не згадається".

Головне про феноменальний наступ ЗСУ на Харківщині