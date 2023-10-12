Керівник ГУР МО Кирило Буданов поділився оцінками, скільки може тривати війна України з Росією. За його словами, економіка Росії дозволяє продовжувати війну до 2025 року.

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Росія може воювати до 2025 року

Він також зазначив, що темпи відновлення техніки у Росії не такі високі. Тому в оцінках Буданова техніка, що є в Росії, теж дозволяє воювати до 2025 року.

Щодо ресурсів, давайте по факту поговоримо. По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік,

– заявив глава розвідки.

Водночас Буданов погоджується, що людського ресурсу Росії вистачить надовго. Проте він зазначив, що в України теж серйозний людський потенціал.

"По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька. Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь", – резюмував він.

Коли настане момент для переговорів з Росією

Кирило Буданов наголосив, що Україні не можна допустити замороження конфлікту з Росією.

"Цього не можна допускати. По-перше, це буде зрада людей, які залишаться на окупованих територіях. По-друге, неправильно з точки зору пам'яті тих, хто загинув, і тих, хто зараз воює", – вважає глава ГУР.

Він зазначив, що можливість для дипломатії настане тоді, коли війна буде завершена.

Жодна війна у світі не закінчилася без підписання двостороннього, багатостороннього договору про закінчення війни чи чогось подібного. Багато є форматів, але завжди війна закінчується – треба ж якось порозумітися всім,

– сказав Буданов.

У випадку України, як каже керівник розвідки, підписання договору можливе тільки після виходу російських військ.

"Але в нашому випадку це можливо виключно, коли окупанти покинуть або хоча б почнуть покидати Україну по кордонах 91-го року", – заявив він.

Буданов додав, що росіяни хочуть залишити все, як зараз, і починати розмову.

"Ні, я ж вам кажу, це буде просто зрада наших людей. Про це ж теж треба пам'ятати, що кілька мільйонів людей в окупації зараз живе, і вони чекають, коли їх звільнять. Це, до речі, одна з основних функцій держави", – резюмував глава розвідки.