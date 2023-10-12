Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов поделился оценками, сколько может длиться война Украины с Россией. По его словам, экономика России разрешает продолжать войну до 2025 года.

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Россия может воевать до 2025 года

Он также отметил, что темпы восстановления техники в России не так высоки. Поэтому в оценках Буданова техника, имеющаяся в России, тоже позволяет воевать до 2025 года.

Что касается ресурсов, давайте по факту поговорим. По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что темпы восстановления техники, которые происходят сейчас у них, не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год,

– заявил глава разведки.

В то же время Буданов соглашается, что человеческого ресурса России хватит надолго. Однако он отметил, что у Украины тоже серьезный человеческий потенциал.

"По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая. Другое дело, готова ли Российская Федерация идти к верхней границе, до последнего? По факту, все они воюют мобилизованными, чувствуют нехватку боеприпасов, нехватку вооружений", – резюмировал он.

Когда настанет момент для переговоров с Россией

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украине нельзя допустить заморозки конфликта с Россией.

"Этого нельзя допускать. Во-первых, это будет предательство людей, которые останутся на оккупированных территориях. Во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас воюет", – считает глава ГУР.

Он отметил, что возможность дипломатии наступит тогда, когда война будет завершена.

Ни одна война в мире не закончилась без подписания двустороннего, многостороннего договора об окончании войны или чего-либо подобного. Много есть форматов, но всегда война заканчивается – надо как-то найти общий язык,

– сказал Буданов.

В случае Украины, как говорит руководитель разведки, заключение договора возможно только после выхода российских войск.

"Но в нашем случае это возможно исключительно, когда оккупанты покинут или хотя бы начнут покидать Украину по границам 91-го года", – заявил он.

Буданов добавил, что россияне хотят оставить все, как сейчас, и начинать разговор.

"Нет, я же вам говорю, это будет просто предательство наших людей. Об этом ведь тоже нужно помнить, что несколько миллионов человек в оккупации сейчас живет, и они ждут, когда их освободят. Это, кстати, одна из основных функций государства", – резюмировал глава разведки.