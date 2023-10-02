На самом деле сложно заглядывать вперед и делать прогноз относительно того, сколько будет продолжаться война, ведь на это влияет ряд факторов, которые могут резко и кардинально изменить ситуацию. Такое мнение 24 Каналу выразил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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Россия останется страной-изгоем

Многолетняя война – это, вероятно, от трех и более лет. Это слишком долгосрочная перспектива, заглядывать заранее сложно. По мнению Шарпа, еще произойдет множество важных событий и на поле боя, и в политической сфере, и внутри России. Чем больше времени проходит, тем больше вероятность того или иного существенного изменения в России.

Мятеж Евгения Пригожина яркий пример такого катаклизма. Однако следует понимать, что как минимум в 2 – 3 летней перспективе Россия готовится к войне. Для власти страны-агрессора нет другого выхода, потому что выход для нее – это прекратить войну, как минимум отойдя к линиям перед полномасштабным вторжением, и тогда уже можно дальше вести переговоры.

– сказал военный обозреватель из Израиля.

Впрочем, российский узурпатор Владимир Путин понимает, что Россия все равно останется страной-изгоем. Даже если с диктатора формально снимут санкции, то большинство из них будут действовать и дальше. Вряд ли частные инвесторы, которые с большим ущербом вышли из России, захотят вернуться.

У России будет много проблем, но главная для Путина – это то, что ему будет сложно объяснить такой результат: сотни тысяч убитых и искалеченных россиян, десятки израсходованных миллиардов,

– добавил Шарп.

Российская пропаганда способна многое продать своему населению, но продать такой шаг практически невозможно. Для Путина это риск потерять власть. Единственная альтернатива – стремление к победе, по крайней мере, к тому, что можно выдать за победу.

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Путин проклинает себя

Запаса крепости России хватит минимум на пару лет. Агрессор продает много нефти, полезных ископаемых, поэтому деньги в целом есть, несмотря на то, что их становится все меньше. Советские запасы не исчерпаны, хоть и здесь не все так однозначно.

Россияне понимают, что Украина может держаться, поэтому ищут реальные и мнимые слабости украинских партнеров. Оккупанты ждут и надеются, что желание вести боевые действия в Украине уменьшатся. А главное, надеются на то, что уменьшится помощь Украине,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Выборы в Америке в 2024 году – знаковая дата для Кремля, после них российскому руководству будет понятнее, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе можно делать.

Я не сомневаюсь, что Путин проклинает себя за то, как он принял решение о вторжении в Украину. Имея машину времени, диктатор вообще отказался бы от такой идеи, или сделал бы это совсем по-другому,

– подчеркнул Шарп.

Сейчас россияне должны демонстрировать жесткость, неуступчивость, чтобы противник не видел их слабостей и трещин. Разговоры и стратегии о долговременной войне приобретают более реальный характер, когда ситуация на поле боя относительно стабильна без серьезных изменений.

Планы России по войне в Украине