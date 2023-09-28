Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что в контексте первоначальных намерений России в этой войне – "взять Киев за 3 дня", эти слова Шойгу свидетельствуют о провале Кремля во внутренней политике.
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России нет доверия
Российский народ уже отреагировал на это заявление в социальных сетях. Под этой новостью в российских социальных сетях они оставляют гневные и возмущенные реакции.
А с точки зрения внешней политики, вероятно, это сознательное заявление, которое должно повлиять на общественное мнение в Украине и на Западе. Мол, Россия готова воевать длительное время, и зря вы считаете, что мы выдохнемся – у нас есть "план до 2025 года",
– подчеркнул политтехнолог.
Что на самом деле означает заявление Сергея Шойгу о том, что Россия планирует воевать до 2025 года: смотрите видео
И тогда, по предположению россиян, может возникнуть возможность, что Запад надавит на Украину, чтобы начать переговоры с Россией.
"Возможно Россия именно к этому и стремится, и в этом смысле заявление Шойгу, вероятно, имеет смысл. Хотя в целом их словам уже нет доверия ни в Украине, ни на Западе. А потому ждать серьезных последствий от слов Шойгу не стоит", – уверен Аббас Галлямов.
Больше о заявлении Сергея Шойгу
- Министр обороны страны-агрессора назвал дату, когда может закончиться так называемая "СВО", это – 2025 год. Именно к этому времени россияне должны осуществить "последовательную реализацию мер по плану деятельности" и "достигнуть намеченных целей" в войне против Украины.
- В то же время, по инсайдерской информации, такой приказ дал Шойгу Владимир Путин.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что не стоит серьезно относиться к "прогностическим способностям Путина", ведь он является "оторванным от реальности" человеком.
- Подоляк отметил, что для россиян теперь "два года" это "три дня" (именно "за три дня" Россия собиралась "взять Киев" в начале войны – 24 Канал). По его мнению, после 2024 года российская элита, а именно – Путин, Шойгу, Герасимов, Лавров – "просто исчезнет".
- В то же время, российские власти запустили месседж о "войне до 2025 года" сознательно перед выборами президента России, которые должны состояться в берегу 2024 года. Ведь без продолжения войны Путин не сможет переизбраться на следующий срок.