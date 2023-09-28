В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что прежде всего следует учесть, говоря о сроках завершение войны.

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Что нужно Украине для окончания войны

Министр обороны России Сергей Шойгу отметился абсурдным заявлением, что к 2025 году Россия якобы сможет "достигнуть планов СВО". Ходят слухи, что такой приказ отдал российский диктатор Владимир Путин.

По мнению Михаила Подоляка, прогностические способности Путина не стоит воспринимать серьезно, ведь он человек – оторванный от реальности. В конце концов, он не отдал бы приказ о вторжении в Украину в 2014 году, а тем более – в 2022 году.

Я так понимаю, что два года для них теперь "три дня". Они говорили о 2025-м, потому что после 2024 года всей их элиты не будет. То есть мы не будем с вами говорить о Путине, Шойгу, Герасимове, Лаврове – они просто исчезнут,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время оккупанты продолжают окапываться на территории Украины, усложнять продвижение ВСУ всеми доступными методами, попрошайничать оружие у Ирана и Северной Кореи и расконсервировать запахи старой техники. Все это они тянут в Украину, чтобы добиться хоть каких-то результатов.

"Украине нужно больше разных видов качественного оружия, чтобы Россия не могла окапываться, не засыпала все минами и не расконсервировала все, что там осталось с 30-х годов. Если мы эту математику будем учитывать, то тогда не будет никаких ни шести, ни семи лет, не будет никакого 2025 года", – подчеркнул советник главы ОП.

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Россия может получить оружие от Ирана

Следует обратить внимание и на другой момент. Поиски вооружения среди сомнительных стран могут принести России определенные плоды. Дело в том, что в ноябре заканчивается действие резолюции ООН, запрещающей Ирану продавать оружие, в том числе ракеты.

Иран имеет определенные торговые возможности, однако все же придерживается этой резолюции.

У России есть право вето и эта резолюция может быть заблокирована. У Ирана есть ракеты, которые летят на расстояние полторы – две тысячи километров, хотя они и не высокоточны. А у России на сегодня есть определенный дефицит ракет,

– заметил Подоляк.

Об этом Владимир Зеленский упоминал на заседании Генассамблеи ООН. А именно о том, что у России нужно забрать инструмент, который они используют в собственных циничных целях – право вето.

К тому же западные санкции все же не столь эффективно работают, как на это рассчитывали, так что у страны-агрессора до сих пор есть возможность производить и покупать оружие.

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