Министр обороны России Сергей Шойгу, который недавно растерялся из-за вопроса относительно победителя в войне, снова отметился абсурдным заявлением. Он назвал год, в который страна-агрессор планирует завершить так называемую "СВО".

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Что наговорил Шойгу

Сначала приспешник Владимира Путина жаловался на то, что США и другие союзники Украины продолжают предоставлять оружие ВСУ. Впоследствии Шойгу, вероятно, перепутал названия государств. Потому что он сказал, что это не Россия, а Украина якобы "бросает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой".

Чтобы сделать свое заявление еще более циничным, глава минобороны России обвинил Запад в якобы "циничных действиях". Далее Шойгу начал врать о будто бы современном вооружении и высокой подготовке у российских оккупантов. А после этого он рассказал о дальнейших намерениях страны-агрессорки.

Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей,

– сказал он.

Таким образом, Шойгу намекнул, что полномасштабная агрессия России против Украины будет продолжаться минимум до 2025 года.

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