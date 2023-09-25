Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что за последнее время россияне услышали много поразительных новостей, хотя были убеждены, что в их стране все под контролем. Но мощные удары по оккупированному Крыму не могли остаться незамеченными.

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Ракета поразила один из самых защищенных объектов

Удар по штабу Черноморского флота разрушил целый ряд мифов, в которых так долго убеждали россиян. Им внушали мнение, что у них непобедимая ПВО, не имеющая аналогов, говорили, что у Украины нет ракет, а все беспилотники всегда сбивают. Но в какой-то момент ракета долетела до самой южной точки и поразила один из наиболее защищенных объектов – штаб Черноморского флота.

Все эти события заставили российское руководство сделать что-то в противовес и нанести так называемые "удары мести".

Россиянам попали в штаб Черноморского флота, поэтому теперь им нужно попасть куда-нибудь в Украину и назвать это штабом Военно-Морских сил. Ну попали они в гостиницу в Одессе и рассказывают, что в стеклянном здании, практически в постоянно обстреливаемой портовой зоне, сидят натовские инструкторы,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Он добавил, что все одесситы хорошо знают, что здание не функционировало и еще несколько лет назад там отключили электричество. Поэтому об огромном количестве "натовских наемников", якобы погибших, никто не поверит.

Борис Тизенгаузен объяснил, какой эффект произвели удары по оккупированному Крыму: смотрите видео

Россияне готовят несколько сценариев

Вооруженные силы с боями продвигаются и расширяют плацдарм наступления. Мы также слышим новости о том, что МАГАТЭ подтвердили заминирование Запорожской АЭС. По словам политтехнолога, это может свидетельствовать, что оккупанты готовят почву для отступления.

Борис Тизенгаузен предположил, что может сделать Россия:

вывести войска под предлогом взрыва ЗАЭС;

бросить все имеющиеся человеческие ресурсы. Сергей Шойгу имеет задачу остановить контрнаступление, а это можно сделать только, безжалостно бросив все резервы, и так остановить продвижение войск;

перебросить войска и технику, но это тоже сложно, потому что россияне наконец-то увидели, куда долетают украинские ракеты. Логистические связи, подпитываемые их южное группирование, под большой угрозой.

"Они пытаются хоть каким-то способом это остановить. Я делаю вывод, что они получают какие-то предложения: либо конец флота, штаба, либо отходите к себе. Лавров пока говорит, что они никуда не уйдут. Ну, посмотрим", – подчеркнул Тизенгаузен.

Сегодняшняя ситуация крайне неблагоприятна для российской стороны еще и накануне возможной поставки Украине дальнобойных ракет. Это побуждает россиян к более активным действиям.

Вот они и дают приказы Шойгу, но ему давали уже разные приказы, например, не сдавать Херсон и чем это все закончилось?

– подытожил политтехнолог.

Удар по штабу Черноморского флота: что известно