Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що за останній час росіяни почули багато разючих новин, хоча були переконані, що у їхній країні все під контролем. Але потужні удари по окупованому Криму не могли залишитися непоміченими.

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Ракета вразила один із найзахищеніших об'єктів

Удар по штабу Чорноморського флоту зруйнував низку міфів, у яких так довго переконували росіян. Їм вселяли думку, що у них непереможна ППО, яка немає аналогів, говорили, що в України немає ракет, а всі безпілотники завжди збивають. Але в якийсь момент ракета долетіла до найпівденнішої точки й вразила один із найзахищеніших об'єктів – штаб Чорноморського флоту.

Всі ці події змусили російське керівництво зробити щось на противагу й завдати так званих "ударів помсти".

Росіянам влучили у штаб Чорноморського флоту, тому тепер треба попасти кудись в Україні й назвати це штабом Військово-Морських сил. Ну попали вони в готель в Одесі й розповідають, що в скляній будівлі, практично в портовій зоні, яку постійно обстрілюють, сидять натовські інструктори,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Він додав, що всі одесити добре знають, що будівля не функціонувала й там ще кілька років тому відключили електрику. Тому про величезну кількість "натовських найомників", які нібито там загинули ніхто не повірить.

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Росіяни готують кілька сценаріїв

Збройні Сили з боями просуваються та розширюють плацдарм наступу. Ми також чуємо новини про те, що МАГАТЕ підтвердили замінування Запорізької АЕС. За словами політтехнолога, це може свідчити, що окупанти готують підґрунтя для відступу.

Борис Тизенгаузен припустив, що може зробити Росія:

вивести війська під приводом вибуху ЗАЕС;

кинути всі наявні людські ресурси. Сєргєй Шойгу має завдання зупинити контрнаступ, а це можна зробити тільки, безжалісно кинувши всі резерви, й так зупинити просування військ;

перекинути війська й техніку, але це також складно, бо росіяни нарешті побачили, куди долітають українські ракети. Логістичні зв'язки, які підживлювали їхнє південне угруповання, під великою загрозою.

"Вони намагаються хоч якимось способом це зупинити. Я роблю висновок, що вони отримують якісь пропозиції: або кінець флоту, штабам, або відходьте до себе. Лавров поки каже, що вони нікуди не підуть. Ну подивимось", – підкреслив Тизенгаузен.

Сьогоднішня ситуація є вкрай несприятливою для російської сторони ще й напередодні можливого постачання Україні далекобійних ракет. Це спонукає росіян до активніших дій.

От вони й дають накази Шойгу, але йому давали вже різні накази, наприклад не здавати Херсон і чим це все закінчилося?

– підсумував політтехнолог.

Удар по штабу Чорноморського флоту: що відомо