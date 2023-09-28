Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що в контексті початкових намірів Росії у цій війні – "взяти Київ за 3 дні", ці слова Шойгу свідчать про провал Кремля у внутрішній політиці.

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Росії немає довіри

Російський народ вже відреагував на цю заяву у соціальних мережах. Під цією новиною у російських соціальних мережах вони залишають гнівливі та обуренні реакції.

А з точки зору зовнішньої політики, ймовірно, це свідома заява, яка має вплинути на громадську думку в Україні та на Заході. Мовляв, Росія готова воювати тривалий час, і дарма ви вважаєте, що ми видихнімся – маємо "план до 2025 року",

– підкреслив політтехнолог.

Що насправді означає заява Сєргєя Шойгу про те, що Росія планує воювати до 2025 року: дивіться відео

І тоді, за припущенням росіян, може виникнути можливість, що Захід натисне на Україну, щоб почати переговори з Росією.

"Можливо Росія саме цього прагне, і в цьому сенсі заява Шойгу, ймовірно, має сенс. Хоча в цілому їхнім словам вже немає довіри ні в Україні, ні на Заході. А тому чекати на серйозні наслідки від слів Шойгу не варто", – впевнений Аббас Галлямов.

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