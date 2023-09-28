Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що в контексті початкових намірів Росії у цій війні – "взяти Київ за 3 дні", ці слова Шойгу свідчать про провал Кремля у внутрішній політиці.
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Росії немає довіри
Російський народ вже відреагував на цю заяву у соціальних мережах. Під цією новиною у російських соціальних мережах вони залишають гнівливі та обуренні реакції.
А з точки зору зовнішньої політики, ймовірно, це свідома заява, яка має вплинути на громадську думку в Україні та на Заході. Мовляв, Росія готова воювати тривалий час, і дарма ви вважаєте, що ми видихнімся – маємо "план до 2025 року",
– підкреслив політтехнолог.
Що насправді означає заява Сєргєя Шойгу про те, що Росія планує воювати до 2025 року: дивіться відео
І тоді, за припущенням росіян, може виникнути можливість, що Захід натисне на Україну, щоб почати переговори з Росією.
"Можливо Росія саме цього прагне, і в цьому сенсі заява Шойгу, ймовірно, має сенс. Хоча в цілому їхнім словам вже немає довіри ні в Україні, ні на Заході. А тому чекати на серйозні наслідки від слів Шойгу не варто", – впевнений Аббас Галлямов.
Більше про заяву Сєргєя Шойгу
- Міністр оборони країни-агресорки назвав дату, коли може закінчиться так звана "СВО", це – 2025 рік. Саме до цього часу росіяни мають здійснити "послідовну реалізацію заходів щодо плану діяльності" та "досягти намічених цілей" у війні проти України.
- Водночас за інсайдерською інформацією, такий наказ надав Шойгу Владімір Путін.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що не варто серйозно ставитись до "прогностичних здібностей Путіна", адже він є "відірваною від реальності" людиною.
- Подоляк зазначив, що для росіян тепер "два роки" це "три дні" (саме "за три дні" Росія збиралась "взяти Київ" на початку війни – 24 Канал). На його думку, що після 2024 року російська еліта, а саме – Путін, Шойгу, Герасимов, Лавров – "просто зникне".
- Водночас російська влада запустила меседж про "війну до 2025 року" свідомо перед виборами президента Росії, які мають відбутися в березі 2024 року. Адже без продовження війни Путін не зможе переобратися на наступний термін.