Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що це абсолютна безглузда заява, адже Росія спочатку намагалася "взяти Київ за 3 дні", потім "СВО" мала тривати "2 – 3 місяці", пізніше – "до кінця 2022 року". І раптом вони зібралися воювати до 2025 року.

Важливо Шойгу переплутав Україну з Росією та назвав мінімальну тривалість війни

Вимушена зміна стратегії

Насправді це вимушена зміна стратегії Кремлем, і є політичною історією. Цей меседж був запущений спеціально під перевибори Владіміра Путіна. Адже в Росії були зроблені соціальні заміри, які показали, що без війни російський диктатор не зможе переобратися на наступний термін.

Хоча раніше у Кремля була стратегія, що Путін має закінчити цю війну до виборів.

Але сьогодні війна є єдиною можливістю для Путіна переобратися на наступний президентський термін,

– наголосив політолог..

Одночасно буде продовжуватись зачистка політичного поля. Алєксєй Навальний вже сидить, Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі і наступний – Рамзан Кадиров.

Політолог пояснив, що означає заява Шойгу про продовження "СВО" до 2025 року: дивіться відео

Заходу потрібно змінити меседж

Проте Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні – від "Північного потоку" до крейсера Москва. І Україна вже почала ліквідувати їхні підводні човни.

"А ми нарощуємо потенціал. Вже маємо танки Abrams, незабаром отримаємо ракети ATACMS. І дякуючи нашим партнерам – США та Євросоюзу – ми отримали бюджетування таке саме, як і є в Росії – 200 мільярдів доларів. Проте вони виділили зі свого бюджету ці кошти, тому що мають газ та нафту. А наші "газ та нафта" – це дружба із Заходом, а також цінності, на яких ми стоїмо і за які нам надають кошти", – підкреслив Давидюк.

Україна, на його думку, має можливості протриматись стільки, скільки буде потрібно у війні. Проте не варто грати у "гру в дурня" Путіна та Шойгу, в якій вони – чемпіони світу.

Нам потрібно довести до Заходу, що настав час змінити їхній меседж "будемо з вами так довго, як буде потрібно" на "зробімо так, щоб Україна перемогла швидко",

– зауважив Микола Давидюк.

І коли Росія намагається розтягнути війну, наше завдання звузити її до якомога швидшої перемоги. І не тільки на полі бою, але й політичної, а це – вступ України до НАТО.

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