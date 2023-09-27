Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що це абсолютна безглузда заява, адже Росія спочатку намагалася "взяти Київ за 3 дні", потім "СВО" мала тривати "2 – 3 місяці", пізніше – "до кінця 2022 року". І раптом вони зібралися воювати до 2025 року.
Важливо Шойгу переплутав Україну з Росією та назвав мінімальну тривалість війни
Вимушена зміна стратегії
Насправді це вимушена зміна стратегії Кремлем, і є політичною історією. Цей меседж був запущений спеціально під перевибори Владіміра Путіна. Адже в Росії були зроблені соціальні заміри, які показали, що без війни російський диктатор не зможе переобратися на наступний термін.
Хоча раніше у Кремля була стратегія, що Путін має закінчити цю війну до виборів.
Але сьогодні війна є єдиною можливістю для Путіна переобратися на наступний президентський термін,
– наголосив політолог..
Одночасно буде продовжуватись зачистка політичного поля. Алєксєй Навальний вже сидить, Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі і наступний – Рамзан Кадиров.
Політолог пояснив, що означає заява Шойгу про продовження "СВО" до 2025 року: дивіться відео
Заходу потрібно змінити меседж
Проте Росія продовжує зазнавати шалених втрат у війні – від "Північного потоку" до крейсера Москва. І Україна вже почала ліквідувати їхні підводні човни.
"А ми нарощуємо потенціал. Вже маємо танки Abrams, незабаром отримаємо ракети ATACMS. І дякуючи нашим партнерам – США та Євросоюзу – ми отримали бюджетування таке саме, як і є в Росії – 200 мільярдів доларів. Проте вони виділили зі свого бюджету ці кошти, тому що мають газ та нафту. А наші "газ та нафта" – це дружба із Заходом, а також цінності, на яких ми стоїмо і за які нам надають кошти", – підкреслив Давидюк.
Україна, на його думку, має можливості протриматись стільки, скільки буде потрібно у війні. Проте не варто грати у "гру в дурня" Путіна та Шойгу, в якій вони – чемпіони світу.
Нам потрібно довести до Заходу, що настав час змінити їхній меседж "будемо з вами так довго, як буде потрібно" на "зробімо так, щоб Україна перемогла швидко",
– зауважив Микола Давидюк.
І коли Росія намагається розтягнути війну, наше завдання звузити її до якомога швидшої перемоги. І не тільки на полі бою, але й політичної, а це – вступ України до НАТО.
Що відбувається в Росії
- В американському Інституті вивчення війни повідомили, що Путін віддав наказ міністру оборони Шойгу зупинити наступ українських сил до жовтня 2023 року. Це має покращити ситуацію на фронті для окупантів та повернути їм ініціативу на полі бою.
- Саме з цим на думку аналітиків, пов'язані постійні контратаки, які здійснюють останнім часом російські війська. Зазнаючи через це великих втрат, ворог не зупиняється, адже має на меті довести контрнаступ ЗСУ до кульмінації.
- Проте глава міноборони Шойгу має песимістичні настрої щодо перемоги Росії у війні. Так, відповідаючи на питання, чи переможе російська армія, він розвів руками та сказав, мовляв, у росіян нібито "немає інших варіантів". Ця відповідь Шойгу стала приводом для створення мемів.