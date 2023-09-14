Після цього його запитати про нібито перемогу росіян. На це Шойгу розвів руками, проте таки видав декілька слів, пише 24 Канал.

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Що сказав Шойгу про ситуацію на фронті

Розповідаючи про ситуацію на фронті, Шойгу в традиційній йому манері говорив, що нібито "триває осіння кампанія". За словами посіпаки Путіна, російські окупанти "тримають активну оборону" на потрібних напрямках.

Шойгу запевнив, що нібито всі загарбники діють "впевнено, надійно". На питання, чи російська армія переможе, Шойгу розвів руками. Він сказав, що у них буцімто "немає інших варіантів".

Та як показує практика, їхні найбільші "досягнення" на фронті – це масова втрата особового складу та техніки. Проте Сєргєй Шойгу й надалі озвучує пропагандистські тези, щоб хоча якось спробувати мотивувати громадян воювати. Адже вони знають, скільки їхніх гине, тож не надто хочуть на війну.

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Шойгу розгубився, коли його запитали про перемогу: дивіться відео

Які меми придумали про Шойгу

Радник з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна опублікувала промовисте фотопорівняння з Шойгу.



Як відреагували на слова Шойгу в ОП / Фото з телеграму ЗАРІВНОЇ

Люди жартують над словами Шойгу про те, що "інших варіантів немає" та показують, що це може означати для Росії.

Як жартують над тим, що Шойгу розвів руками: дивіться відео

Користувачі у мережі сміються над російських міністром, який сам не впевнений у діях своїх солдатів / Скриншоти з мережі

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Зверніть увагу! Під час так званої "активної оборони", як сказав Шойгу, росіяни втрачають на війні сотні одиниць особового складу тільки за добу. Буквально минулої доби ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" 620 солдатів, з 24 лютого 2022 року – вже 270 тисяч 970 окупантів. Також Кремль втратив тисячі одиниць техніки, проте це їх не зупиняє.