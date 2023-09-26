Кремлевского диктатора пугают успехи Украины на поле боя. Про это 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, добавив, что таким приказом Путин хочет создать психологическое давление на Украину.

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Диктатор испугался

Он понимает, что выход Вооруженных Сил Украины к морю будет фактически означать превращение Крыма в остров, ведь незаконно возведенный мост будет уничтожен. Кроме этого, возникнет вопрос о судьбе Крыма и войны.

Путин испугался, что будет прорыв. Выход ВСУ на оперативное пространство, к морю будет очень печальным итогом для Путина и Кремля, поэтому все боятся,

– сказал Геннадий Гудков.

В схожих указаниях можно узреть и элементы пиара. По словам Гудкова, приказ "ни шагу назад" подтверждает, что тень Сталинских времен не дает Путину покоя. Также он может хотеть создать психологическое давление, чтобы запугать украинскую армию перед предстоящими контрнаступательными действиями.

Он пытается снять с себя ответственность, потому что дал приказ остановить (контрнаступление – 24 Канал). Мы знаем, что сейчас с российской стороны пошли неподготовленные контратаки с большими потерями – все это для того, чтобы показать, что они не только обороняются, но и могут наступать.

– рассказал Гудков.

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Оккупанты жалуются на плохое отношение

В российской армии существует определенная иерархия, поэтому оккупанты часто жалуются на притеснения со стороны их же полиции или силовых структур. Такая практика была присуща стране-агрессору еще со времен Второй мировой войны. Российский оппозиционный политик вспомнил, как в те годы миллионы людей отправляли на эшафот, зная, что они погибнут, а потери будут чрезвычайно большими. Все это до сих пор осталось в российских традициях.

Там всегда была иерархия, ужасное отношение к низшим чинам, пренебрежением к человеческой жизни, достоинству. С тех пор ничего не изменилось. Разве Путин поменял менталитет? Начал беречь народ, человеческую жизнь? Нет, он воюет "пушечным мясом",

– акцентировал Гудков.

Подтверждением тому является мобилизация, выплаты военным, методы ведения войны и вообще отношение России к своим бойцам.

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