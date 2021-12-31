Журналисты "Радио Свобода" в сотрудничестве с Bellingcat разбирались, как это возможно. И им удалось выяснить целый ряд интересных и новых фактов.

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Как "Палыч" оказался в Киеве

"Изоляция" – тюрьма в Донецке на улице Светлого пути, 3. Сейчас уже очень много известно о страшных издевательствах, которым там подвергались задержанные. А руководил несколько лет застенками Денис Куликовский – "Палыч".

9 ноября 2021 его задержали в Киеве. Мужчину обвиняют в торговле людьми, создании террористической организации и незаконных вооруженных группировок и нарушении законов войны.

Но примечательно вот что: во время суда 10 ноября по избранию меры пресечения "Палыч" заявил, что живет в Киеве еще с 2019.

Журналисты узнали, что в 2018 году боевики отстранили "Палыча" от управления "Изоляцией". Формально – за жестокость, по слухам – из-за "финансового конфликта".

Дальше происходило непонятное:

Куликовского несколько месяцев удерживали и самого пытали.

Как вдруг начали время от времени снова привозить в "Изоляцию".

По словам очевидцев, он там и дальше истязал людей.

Однако через какое-то время Куликовский бежал в Россию. Далее, п о данным источников в правоохранительных органах, 23 апреля 2019 года он пересек российско-украинскую границу в Меловом Луганской области. На нашей территории его ждала СБУ.

В Bellingcat говорят: есть данные, что он помогал украинским силовикам. Вот что рассказал Христо Грозев:

Даже была очень интересная ситуация: он на время пересек границу и вернулся на территорию России, чтобы найти одного из ключевых персонажей, который имеет очень тяжкое преступление именно в контексте "Изоляции" и в контексте оккупации. Затем пересек добровольно границу назад и вернулся в Украину.

Что делал Куликовский в Киеве

Бывший работник украинской спецслужбы рассказал журналистам, что с осени 2019 года за Куликовским перестала наблюдать СБУ. То есть, "Палыч" оказался фактически на свободе.

Станислав Асеев (в 2017 – 2019 был в плену боевиков) заверил: правоохранители ему подтвердили, что некоторое время использовали Куликовского "в оперативных целях" . Как бы там ни было, но в Киеве никто не пытался "Палыча" арестовать или привлечь к ответственности.

Возможно, есть легитимное объяснение всего этого. Возможно, он сотрудничал все это время со спецслужбами. Но есть факт, что этот показной арест (9 ноября 2021, – 24 канал) был именно показным. Они могли и должны были по закону сделать все гораздо раньше,

– считает Христо Грозев.

Почему Офис генпрокурора не нашел "Палыча"

Пока Куликовский жил в Киеве, офис генпрокурора его "искал". В декабре 2020 года "Палычу" заочно объявили о подозрении. Но – не более.

Так выглядит, делают выводы расследователи, что один из главных правоохранительных органов страны – Офис генпрокурора – не имел информации (по крайней мере, официально так заявлял) о том, что Денис Куликовский находится в Украине.

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Коротко о задержании "Палыча" в Киеве