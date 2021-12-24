Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что Тарана задержали в 2017 году на оккупированной территории Донбасса якобы "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью".

К теме Украинские пленные в России в ужасном состоянии, – Зеленский

После задержания Тарану надели на голову мешок

Так называемые "стражи порядка", мол, проверяли документы на автомобиль. После этого мужчину с мешком на голове повезли в неизвестном направлении.

Через 10 дней стало известно, что Тарана привезли в пыточную "Изоляция". Там над украинцем издевались: били и пытали током. По словам политзаключенного тогда он перенес клиническую смерть.

Мужчина 2,5 года провел в СИЗО Донецка

После этого Таран 2,5 года провел в СИЗО Донецка. Мужчине пришлось быть в сыром подвальном помещении. В 2019 году он был незаконно приговорен к 8 годам заключения. Обвинение оккупантов было в так называемой "террористической организации и незаконной перевозке оружия".

Что известно о состоянии здоровья Тарана У политзаключенного – гипертония. Из-за пыток у него постоянные перепады давления и головные боли. Таран нуждается в осмотре сосудистого врача.

Читайте также Украина готова обменять с боевиками 60 человек, – Арестович

Тарана не вносят в списки для обмена

На все жалобы мужчины руководство Торезской исправительной колонии не реагирует, да и медицинской помощи он не получает. В течение 4 лет оккупанты не вносят Тарана в списки для обмена пленными.

Обратите внимание! На время задержания в 2017 году Олег Таран был единственным кормильцем для жены и 8-месячного сына.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Олегу Тарану, способствовать его немедленной госпитализации и квалифицированной медицинской помощи,

– написала Денисова.

Коротко о последних новостях про украинских политзаключенных в России:

Российские наемники полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Женщина якобы шпионила в пользу Украины.

Значительно ухудшилось и состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки. Его оккупанты приговорили к 14 годам колонии.

Обострилась почечная болезнь и у 59-летнего крымского татарина Джемиля Гафарова. Он находится в российской тюрьме.

О том, как Россия устроила этноцид на Донбассе, в программе "Антидот":

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Гражданин Украины Олег Таран, который незаконно удерживается органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Торезской исправительной колонии № 28, во время пыток перенес клиническую смерть.

Олега задержали 23 марта 2017 года "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью" под предлогом проверки документов на автомобиль. После этого ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

Только через 10 суток стало известно, что Олег находится в печально известной тюрьме "Изоляция". В течение длительного времени он подвергался жестоким издевательствам: его били и пытали электрическим током. По словам Олега, он перенес клиническую смерть.

Руководство Торезской исправительной колонии на жалобы относительно состояния здоровья не реагирует и медицинской помощи не оказывает.