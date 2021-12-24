Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что Тарана задержали в 2017 году на оккупированной территории Донбасса якобы "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью".
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После задержания Тарану надели на голову мешок
Так называемые "стражи порядка", мол, проверяли документы на автомобиль. После этого мужчину с мешком на голове повезли в неизвестном направлении.
Через 10 дней стало известно, что Тарана привезли в пыточную "Изоляция". Там над украинцем издевались: били и пытали током. По словам политзаключенного тогда он перенес клиническую смерть.
Мужчина 2,5 года провел в СИЗО Донецка
После этого Таран 2,5 года провел в СИЗО Донецка. Мужчине пришлось быть в сыром подвальном помещении. В 2019 году он был незаконно приговорен к 8 годам заключения. Обвинение оккупантов было в так называемой "террористической организации и незаконной перевозке оружия".
Что известно о состоянии здоровья ТаранаУ политзаключенного – гипертония. Из-за пыток у него постоянные перепады давления и головные боли. Таран нуждается в осмотре сосудистого врача.
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Тарана не вносят в списки для обмена
На все жалобы мужчины руководство Торезской исправительной колонии не реагирует, да и медицинской помощи он не получает. В течение 4 лет оккупанты не вносят Тарана в списки для обмена пленными.
Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно совершить визит к Олегу Тарану, способствовать его немедленной госпитализации и квалифицированной медицинской помощи,
– написала Денисова.
Коротко о последних новостях про украинских политзаключенных в России:
- Российские наемники полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Женщина якобы шпионила в пользу Украины.
- Значительно ухудшилось и состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки. Его оккупанты приговорили к 14 годам колонии.
- Обострилась почечная болезнь и у 59-летнего крымского татарина Джемиля Гафарова. Он находится в российской тюрьме.
О том, как Россия устроила этноцид на Донбассе, в программе "Антидот":
Текст публикации Людмилы Денисовой:
Гражданин Украины Олег Таран, который незаконно удерживается органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Торезской исправительной колонии № 28, во время пыток перенес клиническую смерть.
Олега задержали 23 марта 2017 года "сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью" под предлогом проверки документов на автомобиль. После этого ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.
Только через 10 суток стало известно, что Олег находится в печально известной тюрьме "Изоляция". В течение длительного времени он подвергался жестоким издевательствам: его били и пытали электрическим током. По словам Олега, он перенес клиническую смерть.
Руководство Торезской исправительной колонии на жалобы относительно состояния здоровья не реагирует и медицинской помощи не оказывает.