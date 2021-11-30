Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что пленник Кремля сейчас находится в медицинской части. В то же время лечение антибиотиками не приносит желаемого эффекта.

Заметьте Жалуется на удушье и аллергию: в России значительно ухудшилось состояние украинского политзаключенного

Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления,

– подчеркнула обмудсмен.

По словам Денисовой, родственники могут передавать Дудке жизненно необходимые лекарства лишь раз в несколько месяцев.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с призывом безотлагательно принять меры и оказать Дудке надлежащую медицинскую помощь.

Дело Владимира Дудки: главное

Владимир Дудка – житель Севастополя, экс-военный моряк МВД Украины.

Его задержали в ноябре 2016 году в рамках так называемого "дела украинских диверсантов". Трех задержанных обвинили в якобы организации диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки

Задержанных пытали.

Дудку посадили на 14 лет.

В 2019 году пленник Кремля написал письмо. Он поблагодарил всех за поддержку.

Сообщение Денисовой:

Состояние здоровья незаконно осужденного страной-оккупантом к 14 годам колонии гражданина Украины Владимира Дудки существенно ухудшилось.

Владимир в течение месяца находится в медицинской части "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю", впрочем, лечения антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления.

Родные могут передавать Владимиру жизненно необходимые лекарства лишь раз в несколько месяцев.

Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав гражданина Украины – оказать надлежащую медицинскую помощь.

Призываю международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинских граждан, которые до сих пор находятся в неволе страны-оккупанта, и применить все возможные рычаги влияния для скорейшего возвращения всех украинских политзаключенных домой.