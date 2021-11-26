Несмотря на это, ему не оказывают никакой медицинской помощи. Об этом, ссылаясь на адвоката политзаключенного, написала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

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Украинскому политзаключенному не оказывают медпомощь в России

Тимур Ялкабов, которому Россия инкриминирует участие в организации "Хизб ут-Тахрир", "жалуется на приступы удушья из-за физических нагрузок, ему даже трудно подниматься по лестнице". Предварительно известно, что у него инвалидность 3 группы из-за бронхиальной астмы.

Также Ялкабова беспокоит сильная боль в почках. После помещения крымского татарина в СИЗО добавилась еще и аллергия, в результате которой все тело покрылось волдырями. Администрация следственного изолятора СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где находится Тимур Ялкабов, не оказывает ему никакой медицинской помощи и не обеспечивает жизненно необходимыми лекарствами,

– заявила Денисова.

Она пояснила, что Кремль в очередной раз нарушает 2 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 22 пункт минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Уполномоченная по правам человека также обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и международному сообществу – с требованием провести его полное медобследование с последующим лечением и призывом обратить внимание на нарушение прав крымского татарина соответственно.

Что известно о "Хизб ут-Тахрир" Это исламская организация, деятельность которой разрешена во многих цивилизованных странах. Однако в России она считается террористической.

Также она с 2003 года запрещена в России и оккупированном Крыму.

Следует отметить, что международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство государства-оккупанта.



Коротко о заключении Ялкабова

В феврале 2021 года подконтрольный России так называемый "суд Симферополя" арестовал 6 крымскотатарских активистов. Их обвиняют в организации "Хизб ут-Тахрир". В этом списке был Тимур Ялкабов.

Обыски у них провели ночью 17 февраля. Именно после обысков были задержаны эти крымские татары.

24 августа 2021 года состоялся суд над Ленуром Сейдаметовым и Тимуром Ялкабовым из так называемой "симферопольской третьей группы". Тогда Денисова заявила: "Россия прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар, а также подавления гражданской активности жителей временно оккупированного Крыма".

Полный текст публикации Людмилы Денисовой

Россия продолжает применять пытки в отношении незаконно удерживаемых граждан Украины.

От адвоката украинского политзаключенного Тимура Ялкабова, которому оккупационные власти России незаконно инкриминируют участие в организации "Хизб ут-Тахрир", узнала о существенном ухудшении состояния здоровья его подзащитного.

Тимур Ялкабов имеет инвалидность 3 группы из-за бронхиальной астмы. Жалуется на приступы удушья из-за физических нагрузок, ему даже трудно подниматься по лестнице.

Также Ялкабова беспокоит сильная боль в почках. После помещения крымского татарина в СИЗО добавилась еще и аллергия, в результате которой все тело покрылось волдырями. Администрация следственного изолятора СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где находится Тимур Ялкабов, не оказывает ему никакой медицинской помощи и не обеспечивает жизненно необходимыми лекарствами.

Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения.

Призываю международное сообщество продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта Россию, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.