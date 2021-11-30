Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денисова заявила, що бранець Кремля наразі перебуває у медичній частині. Водночас лікування антибіотиками не приносить бажано ефекту.

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Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску,

– наголосила обмудсменка.

За словами Денисової, родичі можуть передавати Дудці життєво необхідні ліки лише раз на кілька місяців.

Омбудсменка звернулася до уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової з закликом невідкладно вжити заходів та надати Дудці належну медичну допомогу.

Справа Володимира Дудки: головне

Володимир Дудка – житель Севастополя, ексвійськовий моряк МВС України.

Його затримали у листопаді 2016 році у межах так званої "справи українських диверсантів". Трьох затриманих звинуватили у начебто організації диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки

Затриманих катували.

Дудку ув'язнили на 14 років.

У 2019 році бранець Кремля написав лист. Він подякував усім за підтримку.

Допис Денисової:

Стан здоров'я незаконно засудженого країною-окупантом до 14 років колонії громадянина України Володимира Дудки суттєво погіршився.

Володимир упродовж місяця перебуває у медичній частині "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю", втім лікування антибіотиками не має позитивної динаміки. Його тіло вкрите висипом, фурункулами та гнійниками. Крім того, у Володимира хвороба шлунку та постійні головні болі на фоні високого артеріального тиску.

Рідні можуть передавати Володимиру життєво необхідні ліки лише раз на кілька місяців.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів з метою дотримання прав громадянина України – надати належну медичну допомогу.

Закликаю міжнародну спільноту, дипломатів та представників правозахисних організацій посилити моніторинг додержання прав українських громадян, які досі перебувають в неволі країни-окупанта, та застосувати всі можливі важелі впливу задля якнайшвидшого повернення всіх українських політв’язнів додому.