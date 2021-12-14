По словам Владимира Зеленского, допуск Красного Креста к украинским пленным был одним из условий договоренностей, которые были приняты во время переговоров в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года. Об этом глава государства заявил в интервью.
Интересно Человеческие потери могут быть на порядок выше, – Зеленский о полномасштабной войне
Сотни украинцев в плену
Владимир Зеленский подчеркнул, что на оккупированных Россией территориях удерживают сотни украинцев в плену. В то же время Кремль не придерживается взятых на себя обязательств в Париже в 2019 году.
Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту,
– заявил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Россия не уважает международное право. И все коллективные усилия Украины и международного сообщества, по словам Зеленского, пока недостаточно для того, чтобы заставить Кремль изменил свою позицию.
К теме предлагаем сюжет о застенках тюрьмы "Изоляции", где украинские пленники подвергались пыткам: смотрите видео