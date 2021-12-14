По словам Владимира Зеленского, допуск Красного Креста к украинским пленным был одним из условий договоренностей, которые были приняты во время переговоров в нормандском формате в Париже в декабре 2019 года. Об этом глава государства заявил в интервью.

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Сотни украинцев в плену

Владимир Зеленский подчеркнул, что на оккупированных Россией территориях удерживают сотни украинцев в плену. В то же время Кремль не придерживается взятых на себя обязательств в Париже в 2019 году.

Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Россия не уважает международное право. И все коллективные усилия Украины и международного сообщества, по словам Зеленского, пока недостаточно для того, чтобы заставить Кремль изменил свою позицию.

Обратите внимание! По информации уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в плену российских боевиков находится 301 украинец, еще 258 считают пропавшими без вести. В последний раз обмен пленными проводили весной 2020 года. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о готовности нашей страны обменять 60 пленных.

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