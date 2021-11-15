Боевики требуют от украинских властей закрытия уголовных производств, завершения следствия или оправдания для всех террористов, которых зимой 2019 и весной 2020 года Украина передала в рамках обмена пленными. Об этом Людмила Денисова заявила в интервью.

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Боевики блокируют переговоры

По словам Людмилы Денисовой, амнистировать боевиков может только президент, поскольку только у него есть это право. Однако это не является его обязательством, как считают российские наемники.

Боевики считают, что процесс обмена зимы 2019 – весны 2020 годов не завершен, поскольку их "требования о процессуальном очищении" вроде бы не выполнили. Из-за этого российские наемники отказываются от переговоров по проведению следующего обмена.

Никаких переговоров не начали по новым обменам, ибо сторона-оккупант считает незавершенными обмены, которые провели в конце 2019 и весной 2020. Они говорят о том, что пока обмены "не будут завершены", что по их мнению означает полное процессуальное очищение, то новых переговоров об обменах быть не может,

– заявила Денисова.

Таким образом, по словам Денисовой, боевики заблокировали процесс обмена пленными.

Обратите внимание! По словам Людмилы Денисовой, 301 гражданин Украины находится в плену оккупантов на Донбассе. В то же время 258 украинцев считают пропавшими без вести.

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