Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что таким образом в России нарушают права человека. Денисова призвала международное сообщество повлиять на Россию.

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Денисова заявила, что заключенных в России украинцев держат в ужасных условиях

Людмила Денисова заявила, что получила информацию от адвокатов Назима Шейхмамбетова и Эдема Семедляева, которые недавно посетили 10 незаконно осужденных к длительным срокам заключения. Говорится о заключенных Айдере Джаппарове, Руслане Месутове, Сервере Мустафаеве, Сейране Салиеве, Ленуре Халилове, Эльдаре Кантимирове, Руслане Нагаеве, Тимуре Ибрагимове, Сервере Зекиряєве и Сулеймане Асанове. Они находятся в СИЗО-3 города Новочеркасска Ростовской области России, где "ожидают рассмотрения апелляционной жалобы на незаконные приговоры".

Наши сограждане жалуются на нечеловеческие условия содержания: питание непригодно для употребления. Подача воды ограничена, ее на всех не хватает. Заключенных лишают средств личной гигиены и оказывают психологическое давление,

– заявила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека рассказала:

"камеры следственного изолятора переполнены – мужчинам приходится спать по очереди, поскольку на 8 человек всего 5 коек;

с потолка течет вода, из-за сырости в помещениях следственного изолятора украинские политзаключенные постоянно болеют;

в частности Руслана Месутова беспокоит сильный кашель и уже несколько дней он не может добиться осмотра врачом и установления диагноза".

Она пояснила, что такие действия являются нарушением "статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН". В связи с этим она заявила, что:

требует от Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и Федеральной службы исполнения наказаний России срочно обеспечить восстановление прав граждан Украины. В частности привести условия содержания в соответствие с международными стандартами и оказать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в них нуждается;

призвала представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на Россию для защиты, соблюдения прав и скорейшего освобождения из кремлевского плена всех граждан Украины.

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