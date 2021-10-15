Украинский МИД считает, что дело против Константина Ширинга является примером того, как Россия принудительно навязывает свое гражданство тем, кто живет на временно оккупированном полуострове.

Напомним, В оккупированном Крыму украинца осудили на 12 лет за "шпионаж"

Украина обратилась к международному сообществу

МИД Украины требует от России отмены незаконного решения оккупационного "суда" и освободить Ширинга. Кроме того, украинская сторона требует отпустить всех политзаключенных, которых оккупационная власть удерживает в СИЗО.

Министерство иностранных дел считает дело против Константина Ширинга, которого держат под стражей с апреля 2020 года, политическим преследованием.

Кроме того, МИД обратился к международному сообществу с призывом осудить репрессии в России на территории оккупированного ею Крыма, усилить давление на Кремль и противодействовать нарушению прав человека.

Суд над Константином Шерингом: главное