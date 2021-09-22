Также Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия Генсека ООН, в частности в вопросе преодоления глобальных вызовов.

Важно Зеленский пригласил американский бизнес участвовать в трансформации Украины

В этом контексте украинский лидер напомнил, что таким вызовом остается российская агрессия. Зеленский передал список политзаключенных и попросил Антониу Гутерриша способствовать освобождению заключенных.

Глава государства поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией по безопасности на Донбассе.

Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия обстрелы украинских позиций продолжаются,

– сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал Генеральному секретарю ООН об итогах саммита Крымской платформы и подчеркнул, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку этой инициативы со стороны Организации.

Актуально Очередной шанс для Украины: зачем Зеленский снова полетел в США

Он также отметил весомую роль Генерального секретаря в обеспечении эффективной координации в ООН имплементации двух важных для Украины резолюций Генеральной Ассамблеи по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова.

Обратите внимание! Президент Зеленский вылетел в США еще 20 сентября. В Нью-Йорке он должен принять участие в 76 сессии Генассамблеи ООН. Выступление Зеленского запланировано на вторую половину среды, то есть 22 сентября.