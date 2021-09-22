Також Зеленський наголосив, що Україна готова підтримувати зусилля Генсека ООН, зокрема в питанні подолання глобальних викликів.

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У цьому контексті український лідер нагадав, що таким викликом залишається російська агресія. Зеленський передав список політв'язнів та попросив Антоніу Гутерріша сприяти звільненню ув'язнених.

Глава держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ознайомив його з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі.

Україна підтримала торік ваш заклик до глобального припинення вогню. Попри всі наші мирні зусилля обстріли українських позицій тривають,

– повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави розповів Генеральному секретарю ООН про підсумки саміту Кримської платформи та наголосив, що Україна розраховує на всебічну підтримку роботи цієї ініціативи з боку Організації.

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Він також наголосив на вагомій ролі Генерального секретаря у забезпеченні ефективної координації в ООН імплементації двох важливих для України резолюцій Генеральної Асамблеї щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації півострова.

Зверніть увагу! Президент Зеленський вилетів до США ще 20 вересня. У Нью-Йорку він має взяти участь в 76 сесії Генасамблеї ООН. Виступ Зеленського запланований на другу половину середи, тобто 22 вересня.