Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що таким чином у Росії порушують права людини. Денісова закликала міжнародну спільноту вплинути на Росію.

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Денісова заявила, що ув'язнених в Росії українців тримають в жахливих умовах

Людмила Денісова заявила, що отримала інформацію від адвокатів Назіма Шейхмамбетова та Едема Семедляєва, які нещодавно відвідали 10 незаконно засуджених до тривалих термінів ув'язнення. Мовиться про в'язнів Айдера Джаппарова, Руслана Месутова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Ленура Халілова, Ельдара Кантимірова, Руслана Нагаєва, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекіряєва та Сулеймана Асанова. Вони перебувають в СІЗО-3 міста Новочеркаська Ростовської області Росії, де "очікують на розгляд апеляційної скарги на незаконні вироки".

Наші співгромадяни скаржаться на нелюдські умови тримання: харчування непридатне для вживання. Подача води обмежена, її на всіх не вистачає. Ув'язнених позбавляють засобів особистої гігієни та чинять психологічний тиск,

– заявила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини розповіла:

"камери слідчого ізолятора переповнені – чоловікам доводиться спати по черзі, оскільки на 8 осіб лише 5 ліжок;

зі стелі тече вода, через сирість у приміщеннях слідчого ізолятора українські політв'язні постійно хворіють;

зокрема Руслана Месутова турбує сильний кашель і вже кілька днів він не може домогтися огляду лікарем та встановлення діагнозу".

Вона пояснила, що такі дії є порушенням "статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН". У зв'язку з цим вона заявила, що:

вимагає від Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової та Федеральної служби виконання покарань Росії терміново забезпечити поновлення прав громадян України. Зокрема привести умови тримання у відповідність до міжнародних стандартів та надати кваліфіковану медичну допомогу усім, хто їх потребує;

закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосовувати всі можливі механізми впливу на Росію для захисту, додержання прав та якнайшвидшого звільнення з кремлівського полону всіх громадян України.

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