Мітинг присвячений проблемам полонених та зниклих безвісти українців, а також їхнім родичам. У заході взяли участь понад 50 осіб.
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Родичі полонених у Росії організували протест під ОП
В акції протесту взяли участь і колишні бранці. Владислав Овчаренко розповів, що потрапив у полон 10 жовтня 2016 року. Разом з другом вони прогулювалися Луганськом, коли до них підійшли люди в цивільному і представилися як "поліцейські".
Коли ми відійшли від центра міста, нас запакували в Mercedes Vito, якщо не помиляюся). І ми поїхали до будівлі так званого "МДБ" (міністерство державної безпеки – 24 канал),
– пригадав хлопець.
Він зауважив, що провів у підвалі цього приміщення 2 місяці. Пізніше його перевели в СІЗО в Луганську, в якому йому довелось пробути ще рік. 27 грудня 2017 рік його з другом було звільнено з полону бойовиків.
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За словами Овчаренко, акція "Україно, МИ Є!" має нагадати владі, що наразі є військовополонені та цивільнополонені, які перебувають не лише в терористичних утвореннях чи окупованому Криму, а й і в Росії. І цих українців також необхідно повертати.
Родичі українців, які незаконно утримуються в Росії, влаштували під ОП живу "стіну надії". Таким чином вони прагнуть нагадати главі держави, Кабінету Міністрів, міністерствам про невиконані обіцянки.
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Протестувальники скерували до влади низку вимог:
- сформувати при президенті України Координаційну раду з питань полонених, зниклих безвісти та членів їхніх родин;
- вести до складу Тристоронньої контактної групи представників рідних полонених й зниклих безвісти;
- прийняти закон "Про статус полонених", який законодавчо зафіксує правовий статус людей, що перебували й зараз перебувають в полоні, а також закріплює необхідну їм соціальну допомогу;
- включити до складу Комісії з питань зниклих безвісти за особливими обставинами представників їхніх родин.
Родичі полонених у Росії українців вийшли на протест / Фото Валентини Поліщук, 24 канал