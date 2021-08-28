Десятки пікетувальників підготували плакати зі зверненням до президента України Володимира Зеленського та очільника США Джозефа Байдена. Правозахисники попросили знайти шляхи тиску на Росію, щоб звільнити незаконно затриманих і засуджених українців.

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Мовиться про громадян України, яких ув'язнили на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей і в Росії. Учасники акції наголосили, що за 2 роки не звільнили жодного кримського політв'язня.

Понад 400 громадян перебувають у полоні

За інформацією голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, щонайменше 124 українця перебувають у незаконному полоні в Росії та окупованому Криму. Ще 276 осіб захопили контрольовані Росією збройні формування на території окупованого Донбасу.

Правозахисниця нагадала, що учасники Кримської платформи підтримали територіальну цілісність України та засудили окупацію й мілітаризацію Криму, порушення прав людей у регіоні. Відтак Україна має міжнародну підтримку й повинна бути активною, щоб звільнити усіх незаконно полонених громадян.

Акція біля Офісу Президента / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Розстріл" і мішки на головах

Під час акції влаштували промовистий перформанс на фоні карти України з "відірваними" закривавленими територіями Донецької, Луганської областей і Криму. Шестеро жінок та чоловіків одягнули на голову мішки, що стало символом ув'язнення, та зачитали імена громадян України, яких утримують в тюрмах Росії. Після промови усіх учасників "розстріляли" – у такий спосіб наголосили, що в'язням Кремля загрожує смерть.

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