Інформацію про це отримали під час досудового розслідування за фактом порушення Кримінального кодексу України. Мовиться про статтю щодо порушення законів та звичаїв війни.

Зауважте Сильні болі в нирках і проблеми з серцем: окупанти в Криму ігнорують стан українського бранця

За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, це – українці, яких засудили на тимчасово окупованій території та відвезли відбувати покарання до Росії.

Окрім того, серед них є люди, які перебувають у місцях несвободи на території окупованого півострова. Однак їх перемістили у Росію, щоб продовжити кримінальні переслідування.

Права кримських ув'язнених повсякчас порушують

У повідомленні також мовиться, що кримські ув'язнені – одна з найбільш незахищених верств населення.

Їхні права окупанти постійно порушують. Зокрема, бранцям не надають належної медичної допомоги та переміщують у віддалені регіони Росії для відбування покарання.

Саме тому прокуратура Криму, Українська Гельсінська спілка та Регіональний центр прав людини направили повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного Кримінального суду. У документі містяться доказали воєнного злочину у Криму.