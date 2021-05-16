Проєкт "Незламні" запустили 16 травня у День пам'яті жертв політичних репресій. Його мета – донести громадськості історії бранців Кремля, їх переживання та думки, мрії та надії.

У рамках проєкту публікуватимуть листи політв'язнів, написані із кремлівських в'язниць. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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Бранці Кремля напишуть свої історії та про репресії в Криму

МЗС в рамках кампанії "Вірність собі – не злочин" запускає проєкт "Незламні", що має підтримати бранців Кремля, – українців та кримських татар, незаконно заарештованих Росією у тимчасово окупованому Криму. Проєкт передбачає серію публікацій листів політв'язнів, написаних із в'язниць.

Ми хочемо донести до громадськості історії наших мужніх людей – бранців Кремля. Їх переживання та думки, мрії та надії,

– зауважила Еміне Джапарова у своєму дописі в фейсбуці.

Вона також додала, що через історії цих людей звертатимуть увагу до системних репресій в окупованому Криму. Проєкт також спрямовують на те, аби світ дізнавався про незламних в'язнів Кремля.

Важливо! За інформацією МЗС України, Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму та на території Росії понад 100 громадян України за політичними мотивами.

Листи в'язнів опублікують

Листи бранців публікуватимуть щотижня на сайті МЗС, на сторінці у фейсбуці та на ресурсах закордонних дипломатичних установ.

Перший герой проєкту "Незламні" – це громадянський журналіст Осман Аріфмеметов.

"До арешту він транслював наживо обшуки та переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі", – мовиться на сайті МЗС.

Важливо! Ексв'язні Кремля 6 травня передали лист держсекретарю США Ентоні Блінкену. Вони просять допомогти звільнити українців, які сидять у російських тюрмах. Вони написали, що 109 громадян України досі перебувають у російських буцегарнях на території окупованого Криму та вивезені на територію Росії, 230 – на тимчасово окупованій території Донбасу.

До речі, День пам'яті жертв політичних репресій в Україні відзначають у третю неділю травня. Його 21 травня 2007 року затвердив президент своїм указом. Детальніше читайте за посиланням.