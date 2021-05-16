Проект "Несломленные" запустили 16 мая в День памяти жертв политических репрессий. Его цель – донести общественности истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды.

В рамках проекта будут публиковать письма политзаключенных, написанных в кремлевских тюрьмах. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Пленники Кремля напишут свои истории и о репрессиях в Крыму

МИД в рамках кампании "Верность себе – не преступление" запускает проект "Несломленные", что поддержать пленников Кремля, – украинцев и крымских татар, незаконно арестованных Россией во временно оккупированном Крыму. Проект предусматривает серию публикаций писем политзаключенных, написанных из тюрем.

Мы хотим донести до общественности истории наших мужественных людей – пленников Кремля. Их переживания и мысли, мечты и надежды,

– сказала Эмине Джапарова в своем посте в фейсбуке.

Она также добавила, что из-за истории этих людей юудут обращать внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму. Проект также направлен на то, чтобы мир узнавал о несломленных узниках Кремля.

Важно! По информации МИД Украины, Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в ​​оккупированном Крыму и на территории России более 100 граждан Украины по политическим мотивам.

Письма заключенных опубликуют

Письма пленников будут публиковать еженедельно на сайте МИД, на странице в фейсбуке и на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений.

Первый герой проекта "Несломленные" – это гражданский журналист Осман Арифмеметов.

"До ареста он транслировал в прямом эфире обыски и преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в терроризме", – говорится на сайте МИД.

Важно! Бывшие пленники Кремля 6 мая передали письмо госсекретарю США Энтони Блинкену. Они просят помочь освободить украинцев, которые сидят в российских тюрьмах. Они написали, что 109 граждан Украины до сих пор находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию России, 230 – на временно оккупированной территории Донбасса.

Кстати, День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечают в третье воскресенье мая. Его 21 мая 2007 года утвердил президент своим указом. Подробнее читайте по ссылке.