Информацию об этом получили во время досудебного расследования по факту нарушения Уголовного кодекса Украины. Речь идет о статье о нарушении законов и обычаев войны.

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По словам прокурора АРК и Севастополя Игоря Поночовного, это – украинцы, которых осудили на временно оккупированной территории и увезли отбывать наказание в Россию.

Кроме того, среди них есть люди, которые находятся в местах несвободы на территории оккупированного полуострова. Однако их переместили в Россию, чтобы продолжить уголовные преследования.

Права крымских заключенных постоянно нарушают

В сообщении также говорится, что крымские заключенные – один из самых незащищенных слоев населения.

Их права оккупанты постоянно нарушают. В частности, пленникам не оказывают должной медицинской помощи и перемещают в отдаленные регионы России для отбывания наказания.

Именно поэтому прокуратура Крыма, Украинский Хельсинский союз и Региональный центр прав человека направили сообщение в Офис прокурора Международного Уголовного суда. В документе содержатся доказательства военного преступления в Крыму.

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