В частности речь идет о Минских договоренностях и других дальнейших решениях. Соответствующий отчет 15 ноября обнародовала временная следственная комиссия Верховной Рады на сайте.
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Временная комиссия назвала главную причину Иловайской трагедии
ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии,
– говорится в документе.
Кроме того, во время брифинга заместитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК Марьяна Безуглая рассказала, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и с политической точки зрения, ведь:
- "она стала фоном встречи президентов Украины и России, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске;
- в значительной мере определило подписание 5 сентября 2014 года минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины;
- а также принятие 16 сентября 2014 года не менее спорного закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Более того, в отчете Временной следственной комиссии говорится, что есть факторы, которые "в значительной степени обусловили иловайские события":
- "невведение военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями;
- ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;
- непринятие политическим и военным руководством исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней".
Кроме этого, ВСК установила, что руководство Минобороны и генштаба ВСУ времен Иловайской трагедии "систематически противодействовало и блокировало работу предыдущей Комиссии Верховной Рады Украины по этому вопросу".
Безуглая заверила, что продолжат работу по этому вопросу, а по окончанию подготовят предложения по законопроектам, выводам и другие материалы.
Иловайская трагедия: кратко
- Бои за Иловайск продолжались в течение августа 2014 года. Украинские бойцы пытались освободить оккупированный город Донецкой области.
- 18 августа наши бойцы вошли в город, однако уже 23 – 24 августа Россия увеличила свое присутствие. Украинские бойцы оказались в окружении.
- 26 августа руководство АТО начало переговоры с Генштабом Вооруженных сил России.
- 28 августа договорились о "зеленом коридоре", по которому украинские военные должны были бы выйти из российского окружения.
- Однако утром 29 августа, когда украинские бойцы начали выход, все договоренности грубо нарушили пророссийские боевики – украинских бойцов начали цинично обстреливать.
- В результате трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения, 300 – попали в плен, 24 бойца – пропали без вести.