В частности речь идет о Минских договоренностях и других дальнейших решениях. Соответствующий отчет 15 ноября обнародовала временная следственная комиссия Верховной Рады на сайте.

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Временная комиссия назвала главную причину Иловайской трагедии

ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии,

– говорится в документе.

Кроме того, во время брифинга заместитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК Марьяна Безуглая рассказала, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и с политической точки зрения, ведь:

"она стала фоном встречи президентов Украины и России, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске;

в значительной мере определило подписание 5 сентября 2014 года минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины;

а также принятие 16 сентября 2014 года не менее спорного закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Более того, в отчете Временной следственной комиссии говорится, что есть факторы, которые "в значительной степени обусловили иловайские события":

"невведение военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями;

ошибочные кадровые решения и действия политического и военного руководства;

непринятие политическим и военным руководством исчерпывающие меры по деблокированию иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней".

Кроме этого, ВСК установила, что руководство Минобороны и генштаба ВСУ времен Иловайской трагедии "систематически противодействовало и блокировало работу предыдущей Комиссии Верховной Рады Украины по этому вопросу".

Безуглая заверила, что продолжат работу по этому вопросу, а по окончанию подготовят предложения по законопроектам, выводам и другие материалы.

Иловайская трагедия: кратко