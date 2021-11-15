Зокрема мовиться про мінські домовленості та інші подальші рішення. Відповідний звіт 15 листопада оприлюднила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на сайті.
До теми Нас всіх пересварили, – Арестович про наслідки Іловайської трагедії
Тимчасова комісія назвала головну причину Іловайської трагедії
ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії,
– мовиться у документі.
Окрім того, під час брифінгу заступниця комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла розповіла, що Іловайська трагедія мала важкі наслідки не лише з військової, а й з політичної точки зору, адже:
- "вона стала фоном зустрічі президентів України і Росії, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську;
- значною мірою, визначила підписання 5 вересня 2014 року мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України;
- а також прийняття 16 вересня 2014 року не менш спірного закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Ба більше, у звіті Тимчасової слідчої комісії мовиться, що є чинники, які "значною мірою зумовили іловайські події":
- "невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;
- помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;
- невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів".
Окрім цього, ТСК встановила, що керівництво Міноборони та генштабу ЗСУ часів Іловайської трагедії "систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої Комісії Верховної Ради України з цього питання".
Голова ТСК Мар'яна Безугла запевнила, що продовжать роботу з цього питання, а по закінченню підготують пропозиції щодо законопроєктів, висновків та інші матеріали.
Іловайська трагедія: коротко
- Бої за Іловайськ тривали протягом серпня 2014 року. Українські бійці намагались звільнити окуповане місто на Донеччині.
- 18 серпня наші бійці увійшли в місто, проте вже 23 – 24 серпня Росія збільшила свою присутність. Українські бійці опинились в оточенні.
- 26 серпня керівництво АТО почало переговори з Генштабом збройних сил Росії.
- 28 серпня домовились про "зелений коридор", яким українські військові мали б вийти з російського оточення.
- Проте вранці 29 серпня, коли українські бійці почали вихід, всі домовленості грубо порушили проросійські бойовики – українських бійців почали цинічно обстрілювати.
- Внаслідок трагедії загинуло 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення, 300 – потрапили у полон, 24 бійці – зникли безвісти.