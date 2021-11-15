Бойовики вимагають від української влади закриття кримінальних проваджень, завершення слідства або виправдання для всіх терористів, яких узимку 2019 та навесні 2020 року Україна передала у межах обміну полоненими. Про це Людмила Денісова заявила в інтерв'ю.

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Бойовики блокують переговори

За словами Людмили Денісової, амністувати бойовиків може лише президент, оскільки тільки в нього є це право. Однак це не є його зобов'язанням, як вважають російські найманці.

Бойовики вважають, що процес обміну зими 2019 – весни 2020 років не завершений, оскільки їхньої "вимоги про процесуальне очищення" начебто не виконали. Через це російські найманці відмовляються від переговорів щодо проведення наступного обміну.

Ніяких переговорів не почали по нових обмінах, бо сторона-окупант вважає незавершеними обміни, які провели наприкінці 2019 та навесні 2020. Вони кажуть про те, що поки обміни "не будуть завершені", що на їхню думку означає повне процесуальне очищення, то нових переговорів про обміни бути не може,

– заявила Денісова.

Таким чином, за словами Денісової, бойовики заблокували процес обміну полоненими.

Зверніть увагу! За словами Людмили Денісової, 301 громадянин України перебуває в полоні окупантів на Донбасі. Водночас 258 українців вважають зниклими безвісти.

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