По словам Арестовича, боевики требуют полного процессуального очищения для тех, кого Украина передает по обмену. Однако это невозможно, поскольку для помилования должен состояться суд.

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Помиловать может только президент

Арестович рассказал о том, что процедура процессуального очищения прежде всего предусматривает вынесение приговора суда, что в отношении многих боевиков, которых передали в рамках обмена зимой 2019 и весной 2020 годов не сделали. Уже после этого президент может принять решение о помиловании.

В случае с теми, кого передали во время обмена, они должны предоставить данные о своем месте пребывания. Тогда, по словам Арестовича, можно запустить процесс заочного осуждения и, соответственно, помилования.

По словам спикера украинской стороны в ТКГ, сейчас даже не понятно, все ли, кого передали боевикам, сейчас живы, поскольку они ни разу не сообщали о своем местонахождении. В то же время Арестович заявил, что Украина готова обменять 60 пленных.

Что касается остальных, а там идет около двух порций по 24 человека, и еще под 60 – мы готовы это сделать, если они предоставят свои данные. Потому что часть из них судится в украинских судах, защищает свои права. И в отношении их все в порядке. А другие не хотят. И они постоянно говорят: "Вы должны очистить". Мы им объясняем, как работает наше законодательство,

– заявил Арестович.

Спикер украинской делегации выразил надежду на то, что все же удастся достичь договоренностей и совершить обмен.

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