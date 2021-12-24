Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова. Вона розповіла, що Тарана затримали у 2017 році на окуповані території Донеччини начебто "співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю".

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Після затримання Тарану надягнули на голову мішок

Так звані "стражі порядку", мовляв, перевіряли документи на автомобіль. Після цього чоловіка з мішком на голові повезли у невідомому напрямку.

Через 10 днів стало відомо, що Тарана привезли у катівню "Ізоляція". Там над українцем знущались: били та катували струмом. За словами політв'язня тоді він переніс клінічну смерть.

Чоловік 2,5 роки провів у СІЗО Донецька

Після цього Таран 2,5 роки провів у СІЗО Донецька. Чоловіку довелось бути у сирому підвальному приміщенні. У 2019 році він був незаконно засуджений до 8 років ув'язнення. Звинувачення окупантів було в так званій "терористичній організації та незаконному перевезенні зброї".

Що відомо про стан здоров'я Тарана У політв'язня – гіпертонія. Через тортури у нього постійні перепади тиску та головні болі. Таран потребує огляду судинного лікаря.

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Тарана не вносять у списки для обміну

На усі скарги чоловіка керівництво Торезької виправної колонії не реагує та й медичної допомоги він не отримує. Протягом 4 років окупанти не вносять Тарана у списки для обміну полоненими.

Зверніть увагу! На час затримання у 2017 році Олег Таран був єдиним годувальником для дружини та 8-місячного сина.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Олега Тарана, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою,

– написала Денісова.

Коротко про останні новини про українських політв'язнів у Росії:

Російські найманці пів року незаконно утримують у полоні вчительку фізики Наталію Шило . Жінка начебто шпигувала на користь України.

Жінка начебто шпигувала на користь України. Значно погіршився і стан здоров'я українського політв'язня Володимира Дудки. Його окупанти засудили до 14 років колонії.

Загострилась ниркова хвороба і в 59-річного кримського татарина Джеміля Гафарова. Він перебуває у російській в'язниці.

Про те, як Росія влаштувала етноцид на Донбасі, в програмі "Антидот":

Текст публікації Людмили Денісової:

Громадянин України Олег Таран, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Торезькій виправній колонії № 28, під час тортур переніс клінічну смерть.

Олега затримали 23 березня 2017 року "співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю" під приводом перевірки документів на автомобіль. Після цього йому одягли мішок на голову та вивезли у невідомому напрямку.

Тільки через 10 діб стало відомо, що Олег перебуває у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція". Протягом тривалого часу він піддавався жорстоким знущанням: його били та катували електричним струмом. За словами Олега, він переніс клінічну смерть.

Керівництво Торезької виправної колонії на скарги щодо стану здоров'я не реагує та медичної допомоги не надає.